Inviato a Reggio EmiliaLe idee disono chiare. Il settore di campo da rinforzare è la mediana dove il Napoli è sotto organico ma soprattutto manca di un regista. Quello del playmaker è un ruolo fondamentale nella linea di centrocampo a tre di Gattuso. Per questo il nuovo allenatore azzurro ha messo Lucas Torreira in cima alla lista dei desideri. La trattativa con l'Arsenal - che pure ha cambiato da pochissimo la guida tecnica passando da Emery ad- è ancora alle prime battute ma l'impressione è che la distanza tra domanda (35 milioni) e offerta (non oltre i 30) possa essere limata tra bonus e cifre variabili. L'alternativa resta sempredel Genk sulle cui tracce il Napoli è già da qualche mese. Il norvegese chiede soprattutto garanzie dal punto di vista tecnico.Si lavora anche per l'attacco dove Gattuso vorrebbe un esterno in più per alternare Insigne,. Dal momento che con il tridente di Ringhio bastano due punte centrali (e Mertens),potrebbe essere di troppo e allora diventerebbe lui la pedina di scambio ideale per arrivare a. L'intesa di massima tra Napoli e Inter c'è già, perché Conte vorrebbe tanto un'altra punta fisica da affiancare a Lukaku mentre Gattuso è alla ricerca di un esterno rapido da mettere sulla fascia. La formula studiata è quella del prestito per 6 mesi. Il tutto sempre al netto degli eventuali rinnovi di. Con entrambi la trattativa non è facilissima, ma l'intenzione da parte del Napoli è quella di provare a convincere almeno il belga con un prolungamento per altre due stagioni alle stesse cifre attuali (4 milioni all'anno). Intanto dalla Germania c'è il Borussia Dortmund che tenta Dries anche se al momento contatti ufficiali non ce ne sono stati. Solo da febbraio in poi, infatti, il belga sarà libero di trattare con un altro club e trovare un accordo a partire da giugno 2020.Viste che le condizioni dinon offrono garanzie a medio-lungo termine, il Napoli sta pensando a un'alternativa a Mario Rui. Gattuso continua a spingere perche è in uscita dal Milan (non ha giocato nemmeno ieri nel pesante ko contro l'Atalanta), ma la trattativa è ancora in alto mare.Gennaio, poi, è anche il mese giusto per gettare le basi in vista del mercato estivo. In tal senso il Napoli si muove sempre con largo anticipo e in questi giorni sta provando a bruciare la concorrenza (su tutti quella dell'Inter) per aggiudicarsi il marocchino Amrabat. Con il Verona c'è già l'intesa economica e adesso si dovrà trattare solo con il giocatore. L'operazione con il club veneto potrebbe allargarsi anche al giovane difensore kosovaro