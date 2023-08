«Non vedo l'ora di giocare davanti a tutti voi». I cinquanta tifosi che sono all'esterno del centro tecnico lo riconoscono all'istante. Il danese Lindstrom si scioglie subito al cospetto di tanta passione. Primo allenamento a Castel Volturno e primo incontro con Garcia. Andrà in panchina con la Lazio e magari, se ci sarà tempo, esordirà pure. Intanto, in queste ore va definito l'addio con Lozano: il Psv sta facendo tutto troppo in fretta, De Laurentiis vuole 15 milioni per dare l'ok alla cessione. Ma il messicano ormai considera conclusa la sua avventura in azzurro ed è convinto che alla fine il ds Meluso troverà un'intesa con gli olandesi per definire il suo ritorno alle origini. Lozano, in ogni caso, sa cosa lo aspetta in caso di flop della trattativa: non verrà inserito nella lista Champions e finirà ai margini della rosa. L'editto di De Laurentiis non è mai stato cancellato. Dunque, avanti così.

L'agente di Kvara aspetterà ancora qualche giorno la telefonata di De Laurentiis. Il patron non ha fretta di ricevere Mamuka Jugeli che ripartirà con la stellina georgiana domenica per Tblisi, visto che ci sono le gare della nazionale. Pochi giorni per un incontro che il patron azzurro continua a rinviare: Jugeli e Cristian Zaccardo non intendono iniziare alcun braccio di ferro con De Laurentiis che vuole prima che i riflettori si spengano per avviare una trattativa per il ritocco dell'ingaggio.

Per il presidente del Napoli, al solito, il rinnovo non è una priorità: il suo ragionamento è chiaro, non pensa che sia necessario rivedere un contratto firmato appena 14 mesi fa. Kvara avanzerà la sue richieste: 6 milioni per il rinnovo e 90 milioni di euro la clausola rescissoria. Non sarà facile rinnovare a queste condizioni e non è detto che De Laurentiis sia intenzionato ad aprire a un rinnovo. Kvara ha accettato di restare al Napoli nonostante le offerte della Premier (su tutte il Newcastle).

Non alzerà polveroni anche se tutto resterà come è adesso (1,2 milioni di euro). D'altronde, un piccolo stallo c'è anche per il rinnovo di Osimhen. Anche se si fa fatica a immaginare che il nigeriano possa iniziare la stagione con "solo" due anni di contratto, vanificando lo straordinario lavoro diplomatico fatto da Roberto Calenda in questo mese e mezzo. Il Napoli definirà ogni cosa dopo il gong di mercato. De Laurentiis provato ancora in queste ore a chiudere per un altro centrocampista. Ma alla fine è arrivata la soluzione che sembrava più semplice: la conferma di Gaetano. Anche Garcia ha dato il suo ok alla permanenza. Zanoli e il Genoa insistono per il prestito: pronto, nel caso, l'assalto last minute per Faraoni del Verona.