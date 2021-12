Il Napoli ha chiesto Lucumi al Genk: il colombiano ha già detto sì all'Italia

È arrivato in Europa ormai quattro estati fa, ma la sua esperienza in Belgio potrebbe concludersi ora. John Lucumi è uno dei nomi più seguiti dal Napoli in questo inverno di mercato, quasi un'occasione per qualità e quantità dell'eventuale affare (il cartellino si aggira sui 15 milioni di euro). Il colombiano, classe 1998, ha il contratto in scadenza nel 2023, un'arma in più per il club azzurro che può portarlo in Serie A subito.

LEGGI ANCHE Napoli, tre azzurri nella Top 11 di questa metà di stagione

Come riportato da Het Laatste Nieuws in Belgio, il Napoli avrebbe già bussato alla porta del Genk ufficialmente per anticipare tutte le altre e acquistare Lucumì nella finestra di mercato invernale. Centrale difensivo ma di piede sinistro - per sostituire Manolas appena partito -, Lucumi ha giocato fin qui 22 partite in stagione segnando anche un gol. La scorsa estate aveva già detto sì al passaggio in Italia: l'Atalanta aveva l'accordo con il difensore ma non ha mai trovato quello col Genk. Club che qualche anno fa aveva ceduto al Napoli anche Kalidou Koulibaly.