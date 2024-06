La porta è blindata. Il Napoli vuole ripartire da Alex Meret. Antonio Conte ha già fatto le sue scelte riguardo l'inquilino della porta azzurra per la prossima stagione. Anzi. Per le prossime stagioni. E così il numero uno friulano, 27 anni a marzo scorso, dopo il rinnovo automatico che è scattato quest'anno per un altra stagione andrà presto a negoziare il nuovo accordo con il club di De Laurentiis.

Il suo procuratore, Pastorello, ha in agenda un incontro con il diesse Manna per mettere nero su bianco. Si parla di un triennale (con opzione) per l'estremo difensore che ormai è di casa all'ombra del Vesuvio. Meret è arrivato in azzurro nel 2018, ha vinto uno scudetto ed una coppa Italia con il Napoli, oltre all'europeo con la Nazionale italiana (sebbene da gregario all'ombra di Donnarumma).

Quest'anno ha spento la sua 27esima candelina nel ritiro dell'Italia negli Stati Uniti, ed il “regalo” è stato il rinnovo del contratto che il Napoli ha esercitato nei suoi confronti per un altro anno (l'accordo scadeva a giugno prossimo). Il club azzurro ha deciso di far valere, come da accordi pregressi, la clausola per il rinnovo automatico fino al 2025.

Quello era solo un primo passo verso una posizione di dialogo tra le parti. Allora la sua permanenza in azzurro, infatti, non era scontata. Oggi, con l'arrivo di Conte le cose sono cambiarte radicalmente. Il tecnico degli azzurri punta su Meret ed il Napoli vuole blindarlo.