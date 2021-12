Napoli, idea dalla Premier League dopo Manolas: spunta Sarr

Centrale pronto, che non trova spazio nella propria squadra, piede destro. E magari solo in prestito. Senza ipoteche sul bilancio del futuro. Sembra una gioco di società natalizio: invece è l'identikit dell'acquisto perfetto di gennaio del Napoli. Ah, da prendere magari per essere schierato con la Fiorentina in Coppa Italia. Non è impresa facile, ma le vie del mercato sono infinite. Spalletti, che in estate si è accontentato di Juan Jesus e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati