A.a.a. cercasi un nuovo Zielinski. Uno degli obiettivi del mercato del Napoli è quello di trovare un sostituto del polacco che lascerà armi e bagagli il club azzurro a fine mese per trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Il centrocampista ha firmato da tempo un accordo con l'Inter forte del particolare status di svincolato (di lusso) non avendo raggiunto un'intesa con il Napoli per il rinnovo del contratto e cambierà casacca dopo otto anni di onorata carriera all'ombra del Vesuvio.

Fin qui nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire. Anche perché i rumors di mercato avevano anticipato già da tempo la decisione – sofferta – di Piotr di cambiare aria. Adesso però c'è da pensare al futuro in casa Napoli. C'è da trovare un alter ego di Zielinski in mediana. Alternativa, fino ad un certo punto visto che l'imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra cambierà e non poco l'atteggiamento tattico del Napoli del futuro. Non più, o almeno non necessariamente un centrocampo a “tre”, ma anche variazioni sul tema (tipo 3-4-3). Va da se che il profilo possa essere anche più duttile.

Il nome in auge resta sempre quello di Georgiy Sudakov: l'astro nascente del calcio ucraino (21 anni, 6 gol e 4 assist con lo Shakhtar Donetsk) è da tempo nei radar del Napoli ma la sua valutazione è schizzata alle stelle (il club chiede oltre 50 milioni di euro per il suo cartellino) e le sue ambizioni pure. Il gioiellino ucraino punta alla Premier League e difficilmente prenderà in considerazione alte offerte. L'alternativa potrebbe essere rappresentata da Sebastian Szymanski.

Un polacco per sostituire un polacco insomma. Szymanski ha messo a segno 10 reti e 12 anni quest'anno con la maglia del Fenerbahce la cui panchina da poco è stata affidata allos pecial One, José Mourinho. Occhio anche ad una possibile pista oltremanica. La mezzala sinistra Emile Smith Rowe dell'Arsenal, infatti, potrebbe rientrare nell'affare Osimhen come parziale contropartita tecnica offerta dai Gunners per arrivare al nigeriano.