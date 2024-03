Casting a centrocampo per il Napoli che nella prossima stagione dovrà trovare un degno sostituto a Piotr Zielinski. Il club azzurro è sempre in pressing e sulle tracce di Sebastian Szymanski (classe ‘99) del Fenerbahce. Il calciatore, anche lui polacco come Zielo, con la sua nazionale ha disputato gli ultimi mondiali in Qatar, e sta vivendo una stagione a dir poco esaltante in Turchia. Per lui qualcosa come nove reti ed altrettanti assist in Super Lig fino ad oggi. Stesso numero di gol realizzati anche nella stagione precedente quando giocava in Eredivise con la maglia del Feyenoord.

APPROFONDIMENTI Stadio Napoli, Manfredi risponde a De Laurentiis: «Molto complesso un impianto a Bagnoli» Stadio, DeLa a sorpresa: «Rinuncio al Maradona, l'impianto a Bagnoli» Stadio Maradona di Napoli, l’architetto di De Laurentiis: «Per il restyling servono 100 milioni»

La valutazione del giocatore al momento è di circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma proporzionata al valore del centrocampista. Facile immaginare che se dovesse continuare nel suo percorso di crescita (e di gol) di qui alla fine della stagione il prezzo potrebbe lievitare ancora.