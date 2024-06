La base c'è, il materiale anche e l'architetto pure. I punti fermi del nuovo Napoli targato Conte partono da buona parte del gruppo che il neo allenatore azzurro già si ritrova in organico. Meret, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Politano, Ngonge e Raspadori praticamente sono certi di far parte della nuova avventura all'ombra del Vesuvio.

APPROFONDIMENTI Napoli, il sogno Sudakov e la new entry Rowe Napoli, il tesoro rubato a Maradona Conte al Napoli, c'è la firma: nasce il Napoli della new era

Insieme a loro ci sono – o ci sarebbero – le posizioni traballanti di Di Lorenzo e Kvaratskhelia e quegli elementi di contorno che possono essere utili alla causa come Mazzocchi, magari uno tra Ostigard e Juan Jesus, Lindstrom e forse anche Simeone. Quest'ultimo però sembra essere in procinto di preparare le valigie per accasarsi altrove.

Capitolo a parte su Osimhen, in predicato di salutare armi e bagagli la truppa azzurra, previo pagamento però di una clausola milionaria che sta scoraggiando – o quanto meno facendo riflettere - i potenziali acquirenti. Si vedrà.

Conte giocherà con la difesa a tre, con variazioni sul tema dalla cintola in su. Il tecnico leccese chiede due centrali sicuri ed affidabili da affiancare al potenziale titolare Rrahmani e proverà a trattenere Di Lorenzo come cursore a tutta fascia (in quel ruolo c'è anche Mazzocchi che con il cambio di modulo avrà certamente più chance). Sul capitano c'è il forte interesse della Juventus che resta alla finestra.

Dalla parte opposta agirà Olivera, ma vista la probabile partenza di Mario Rui c'è da trovare un'alternativa su quel binario. In mezzo al campo l'obiettivo principale è rimpiazzare Zielinski (promosso sposo dell'Inter) con un elemento di pari se non migliore valore. Gli indizi portano a Sudakov (che costa troppo). Nel mirino, sempre a centrocampo, ma con compiti e consegne ben diverse, c'è anche il giovane Miretti della Juventus che Manna conosce bene e che Conte apprezza molto. In attacco, molto dipenderà dai gemelli del gol.

In caso di parenza di Kvara si potrebbe puntare su Chiesa sempre della vecchia signora. Ma sopratutto c'è da trovare l'alter ego di Osimhen. Lukaku piace, ma costa ed il Chelsea si è defilato per il nigeriano. Il nome di Dovbyk del Girona sembra quello più spendibile, vista la clausola di 40 milioni di euro fissata per una sua eventuale partenza. Sul granatiere ucraino però c'è anche la forte concorrenza del Milan che avrebbe dalla sua parter il vantaggio di giocare la prossima Super Champions.