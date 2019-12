© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portiere e l'attaccante, come nelle migliori coppie gol: uno li evita, l'altro li fa. Alex e Fernando al microfono per una sera, attori d'eccezione per il calendario ufficiale del Calcio Napoli con vista sul 2020. Una fuga al Porto direttamente dai campi di Castel Volturno, dove da due giorni si alzano chiare le urla di Gennaro Gattuso, nuova guida tecnica degli azzurri. «» ha subito detto Llorente, impegnato nelle prossime settimane a dimostrare anche al nuovo allenatore che l'investimento fatto per lui in estate non è stato vano. «Siamo partiti forte con lui, ha subito dimostrato tanta voglia di aiutarci, speriamo che già con il Parma si veda un grande Napoli. Un grande cambio è quello che ci vuole».Come Gattuso, così i calciatori azzurri: l'obiettivo è riprendersi la Champions League. «Agli ottavi di febbraio ci arriveremo preparati, non importa l'avversaria perché a quel punto puoi vincere o perdere con chiunque. La testa deve andare al Parma, vogliamo recuperare sin da subito posizioni in classifica. Perché siamo forti e lo dimostreremo in campo, anche se ci siamo messi in una brutta situazione. La testa è quella che comanda, a volte quando sei un po' giù per cose extra-campo, sei limitato anche in campo», ha ammesso lo spagnolo, che però Napoli l'ha sposata con entusiasmo. «Qui sono felicissimo, ma non ho tantissimo tempo per vivere la città perché giochiamo e ci alleniamo tanto. Fare un calendario è una novità per me, è stato anche il modo per divertirsi coi compagni fuori dal campo».Dovrà lottare per un posto Fernando, autore fin qui di 4 reti tra campionato e Coppa, sgomitando con Milik. Chi, invece, vorrà continuare a dimostrare le ottime prestazioni della gestione Ancelotti è Alex Meret. «, l'intensità che ci ha trasmesso sin dai primi allenamenti», ha detto il portierino azzurro. Che lancia la sua sfida al campionato: «Sicuramente abbiamo i margini per fare molto meglio, fortunatamente siamo ancora a dicembre e c'è tempo davanti a noi per recuperare i punti persi e il quarto posto». Più adatto ai pali, dove vola senza problemi, che alle pose da attore hollywoodiano, al suo secondo calendario azzurro. «Non essendo abituati a fare i modelli siamo tutti un po' imbarazzati all'inizio, ma tutto lo staff ci ha aiutato e messo a nostro agio». Molto meglio essere a proprio agio nelle ultime due gare dell'anno, per cominciare il 2020 con un calendario nuovo e due sorrisi in più.