Napoli, il calendario di febbraio: in notturna con Lazio e Milan

La Lega Serie A ha deciso oggi gli orari e le destinazioni tv per le gare del 27esimo e 28esimo turno di campionato. Il Napoli sarà impegnato nell'ultima partita di febbraio a Roma contro la Lazio, la domenica in posticipo, e ancora in posticipo anche la domenica successiva, quando la squadra di Luciano Spalletti affronterà il Milan al Maradona. Entrambe le sfide saranno disponibili per i tifosi azzurri solo su Dazn.