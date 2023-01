Napoli, calendario di fuoco a gennaio: una gara ogni quattro giorni

La grande abbuffata dopo una dieta che ha lasciato tutti a stomaco vuoto. Il Napoli è pronto a tornare in campo, dopo il primo allenamento dell’anno che porta gli azzurri con gli occhi sull’Inter, prima avversaria del 2023. Una corsa lunghissima quella di gennaio che vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati su quasi ogni fronte è quasi ogni giorno.

Sei le partite in programma tra il 4 e il 29 gennaio. 25 giorni ad alta tensione per la squadra azzurra, un Napoli chiamato a big match in Serie A con il vantaggio di 8 punti che va difeso e magari anche ampliato in questo inverno. Inter e Sampdoria le prime trasferte, poi anche la Juventus in casa il 13 gennaio. Il mese si chiude con la sfida alla Roma di Mourinho al Maradona, che può dire tanto sulle speranze di Osimhen e compagni.

Ad arricchire il piatto anche la Coppa Italia e quella sfida alla Cremonese che si piazza al centro del calendario. Una partita ogni quattro giorni di media per il Napoli, uno sforzo non indifferente dopo quasi due mesi di pausa forzata tra Mondiale in Qatar e forzature del calendario. Il lato positivo? Come nella prima parte di stagione i tifosi possono tornare a sedersi sul divano: per digerire i cenoni di Natale e Capodanno ci vorrà tempo.