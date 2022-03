Atalanta-Napoli alle 15 di domenica, con la Roma in campo a Pasquetta

È stato diramato oggi il calendario della Lega Serie A per gli anticipi e posticipi delle prossime tre giornate di campionato, dopo la sosta per le nazionali e le qualificazioni al Mondiale. Il Napoli tornerà in campo domenica 3 aprile direttamente a Bergamo, nella trasferta big match contro l'Atalanta; la sfida ai nerazzurri di Gasperini si giocherà alle ore 15.

Stesso orario, ma una settimana più tardi, per la sfida interna al Maradona contro la Fiorentina, che si giocherà domenica 10 aprile davanti al pubblico di casa. Doppio turno casalingo per il Napoli di Luciano Spalletti: gli azzurri, infatti, incontreranno la Roma di Mourinho una settimana più tardi, ma in una collocazione particolare, alle 19 di lunedì 18 aprile.