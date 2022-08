Champins, il calendario del Napoli e gli incroci pericolosi con Lazio e Milan

Sorteggiato il calendario Champions per gli azzurri che partiranno contro il Liverpool pochi giorni dopo la trasferta impegnativa contro la Lazio. Ci sarà la sfida allo Spezia prima della trasferta in Scozia contro i Rangers, poi il Milan in trasferta al rientro in Italia per un altro incrocio complicato.

Dopo la sosta del campionato il Napoli è atteso a Amsterdam dall'Ajax pochi giorni dopo la sfida al Torino in casa. Trasferta a Cremona dopo l'Olanda, quindi ancora contro i lancieri in casa il 12 ottobre. Dopo la trasferta di Roma contro i giallorossi del 23 ottobre, la quinta giornata di Champions contro i Rangers, poi il Sassuolo in casa e il viaggio a Anfield che chiuderà la prima fase a gironi.