Napoli, anticipo a Udine: con la Fiorentina il 7 alle 18

Tutta Napoli attende lo scudetto. E per sapere quella che sarà la data esatta ora i tifosi hanno anche il calendario aggiornato della Serie A: la Lega Calcio ha pubblicato oggi anticipi e posticipi del 33° e 34° turno, partite che gli azzurri di Luciano Spalletti giocheranno a Udine in trasferta - nel turno infrasettimanale - e poi in casa contro la Fiorentina.

Osimhen e compagni saranno in campo a Udine in anticipo il 2 maggio prossimo contro i bianconeri alle 20.45. Difficile immaginare matematicamente la festa già per la trasferta friulana. Molto più probabile, invece, per Napoli-Fiorentina: la gara si giocherà il 7 maggio al Maradona alle ore 18.00. Probabile primo match point per lo scudetto.

Il calendario:

Juventus-Napoli 23 aprile ore 20.45

Napoli-Salernitana 29 aprile ore 15.00

Udinese-Napoli 2 maggio ore 20.45

Napoli-Fiorentina 7 maggio ore 18.00