Intercettato dalle telecamere, José Callejon è stato forse il protagonista più atteso ieri sera al San Paolo. Lo spagnolo ha giocato con laquella che - con ogni probabilità - sarà l'ultima gara a Fuorigrotta con la maglia delin attesa del finale di stagione in Champions League. In rete, intanto, sono diventate subito virali le immagini dello spagnolo che lascia il San Paolo: prima dell'uscita, José si inchina al campo e lo bacia più volte, un saluto romantico come solo in pochi sanno fare.