351 - José #Callejón è il giocatore di movimento che ha collezionato il maggior numero di presenze (351) in questa #decade nei cinque maggiori campionati europei. Stacanovista.#Opta2010s pic.twitter.com/jqUKPElAWi — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 24, 2019

Stakanovista se ce n'è uno. Ma anche leader del Napoli che ha saputo sorprendere e battere tutti. José Callejon non conosce il suo futuro ma tutti sanno il suo passato, un passato fatto di prestazioni da urlo e vittorie, convincendo ogni allenatore passato pera farsi mandare in campo.E in campo c'è stato tanto, a dimostrazione anche i dati di Opta Italia: «José Callejón è il giocatore di movimento che ha collezionato il maggior numero di presenze (351) in questa #decade nei cinque maggiori campionati europei». Un numero incredibile per lo spagnolo che fa meglio die ora prova a capire dove giocherà il prossimo anno.