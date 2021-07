Napoli, tutto su Camara: il club spinge per il mediano

Il nome di Mady Camara sembra ormai essere il prescelto dal Napoli per il primo colpo in mezzo al campo. Secondo quanto riportato dai media Greci, grazie anche alla collaborazione di Mino Raiola il club azzurro già nelle scorse ore avrebbe presentato un'offerta ufficiale per il centrocampista, offerta però rispedita al mittente.

La formula, però, è solo da perfezionare: l'Olympiacos si aspetta già nelle prossime ore un'offerta più convincente per lasciar andare il calciatore in Italia. Il Napoli, con ogni probabilità, spingerà il piede sull'acceleratore del mercato prima di partire per Castel di Sangro, dove svolgerà la seconda fase del suo ritiro.