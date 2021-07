Napoli-Camara, nessun contatto: «E Vaclik firmerà all'Olympiakos»

«Il Napoli non ci ha mai chiamato, conosco gli emissari del club, sono amici di lavoro. Però non abbiamo mai parlato di Camara». Queste le parole di Francois Modesto, direttore area scouting Olympiakos a Radio Marte. «Il rumor è uscito anche sui nostri media ma non c’è mai stata una telefonata del Napoli. Molte volte sono cose inventate dai giornali».

«Camara ha rinnovato il contratto a gennaio, puntiamo su di lui, sta migliorando ed è un ragazzo che per me è fortissimo, giocatore importante. Lui è concentrato a rimanere qui, giocare e vincere». Non è inventato, invece, l'arrivo di Vaclik in Grecia: «Non siamo in concorrenza con il Napoli, abbiamo parlato con lui e abbiamo chiuso l’affare. Non so se il Napoli c’era o meno, ovviamente quando andiamo su un giocatore non ci preoccupiamo della concorrenza. Manolas? Al momento giusto, quando deciderà di ritornare in Grecia, penso che sceglierà l’Olympiakos perché è innamorato della squadra».