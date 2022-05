Napoli, i cambi ti fanno bello: azzurri nella Top 5 stagionale

Quanto possono incidere le sostituzioni? Tanto, soprattutto da quando gli allenatori ne hanno a disposizione cinque nel pacchetto personale per partita. Ma a dimostrarlo sono anche i numeri: sono 9 i gol dalla panchina azzurra arrivati quest'anno in Serie A, solo quattro squadre hanno fatto meglio tra Atalanta (13), Inter (12), Roma e Torino (a quota 10). Gli azzurri entrano nella Top 5 delle panchine che fanno meglio in Italia ma Spalletti "cambia" meno degli avversari: per l'allenatore napoletano 157 sostituzioni contro le 165 di Gasperini o le 171 di Inzaghi.