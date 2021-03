Napoli, il restyling parte dalla difesa: Senesi e Gudmundsson primi obiettivi

Hysaj e Maksimovic sono a scadenza di contratto e non rinnoveranno: i primi movimenti di mercato del Napoli in entrata per la prossima stagione partiranno dalla difesa.

Le prime operazioni riguarderanno le sostituzioni del terzino albanese e del difensore centrale serbo, mosse che partiranno concretamente solo a fine campionato quando sarà chiaro il nome dell'allenatore per il futuro con tutte le possibili opzioni (a cominciare da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati