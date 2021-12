Napoli-Cambiaso, il retroscena: «Giuntoli lo voleva 3 anni fa»

È uno dei più bei prospetti messi in mostra dalla Serie A, Andrea Cambiaso, uno dei pochi sorrisi del Genoa in questo avvio di stagione. L'esterno ventenne interessa a tante big, ma il Napoli era arrivato su di lui tanto tempo fa, ancora prima della sua esplosione con la maglia del Grifone.

LEGGI ANCHE Osimhen attende l'ok dei medici: «Vuole anche giocare con la Juve»

«È una delle più belle rivelazioni di questa Serie A e ha richieste da mezza Europa» ha detto a Radio Kiss Kiss Giovanni Bia, agente del calciatore. «Giuntoli è uno che guarda avanti. Lo voleva tre anni fa per portarlo al Bari di De Laurentiis, è un estimatore di Cambiaso da allora. Non so se ora è tardi, è ancora tutto aperto. Ma forse il Napoli in questo momento ha altre esigenze».