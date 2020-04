LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro anni d'azzurro, con oltre cento presenze e anche qualche gol. Hugo Campagnaro è uno di quei giocatori rimasti nel cuore di tanti tifosi dele a quasi 40 anni ha annunciato il ritiro: «E' arrivato il momento di dire basta» - ha confessato il difensore in una intervista a Tv Centro - «Prima di ritirarmi, però dovrò completare l'opera dando una mano al Pescara».Oltre alla maglia del Napoli , dal 2013 al 2015 ha giocato con i colori nerazzurri dell'Inter. Il suo ritiro era già stato messo in conto all'inizio dell'attuale stagione, l'ultima con la maglia delche veste ormai da cinque stagioni: «Io non vedo l’ora di giocare, ho tanta voglia di chiudere bene il torneo e la carriera. Resterò a Pescara anche dopo il ritiro».