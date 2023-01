Di essere campione d'inverno, al buon e irascibile Spalletti, importa poco o forse nulla. E neppure il fatto che possa festeggiare il titolo plateale con ben due giornate di anticipo. Quel che conta sono i sette punti che ha sulle seconde in classifica, Milan e Juventus. E quello che più interessa ad Aurelio De Laurentiis, invece, è che la sua visione estiva è compiuta: voleva abbassare gli stipendi e restare competitivo ad altissimo livello. Era sicuro che la sforbiciata ai grandi ingaggi (quelli di Koulibaly, Mertens e Insigne) non avrebbe significato ridimensionamento. Ci è riuscito: con il quinto monte-ingaggi della serie A (75 milioni di euro), dietro a Juventus (160 milioni), Inter (127 milioni), Roma (105 milioni) e Milan (80 milioni) e praticamente con lo stesso della Lazio (74 milioni) questo mezzo scudetto è il trionfo della progettualità e della perseveranza. Ha fatto per mesi come Ulisse: ha messo la cera nelle orecchie e ha finto di non sentire tutto ciò che attorno succedeva. E non era solo un soave e ingannevole canto delle sirene. È andato per la sua strada e dunque De Laurentiis si gode questo titolo virtuale. Senza dimenticare un altro aspetto: degli allenatori lassù in classifica, domina Luciano Spalletti. E, a proposito di ingaggi, è quello più basso tra i tecnici delle big: Pioli ha uno stipendio attorno ai 3,8 milioni di euro, Inzaghi supera i 5, Allegri viaggia sui 7,5 l'anno. Spalletti, con i 2,7, è quello che guadagna meno di tutti. E anche quelli che bivaccano ancor di più nelle retrovie hanno un ingaggio più alto come Sarri (4 milioni).

È la prima volta per Lucianone mentre per il Napoli è la terza volta negli ultimi 7 anni. Fate gli scongiuri, per carità, perché non c'è tifoso che non si ricordi come poi è andata a finire a maggio. Il Napoli è, se si può dire, inevitabilmente campione d'inverno. Che è poi l'inverno degli altri, l'inverno dello scontento di Juventus, Milan e Inter. Quando ha vinto lo scudetto l'Inter, nel 20/21, è stato il Milan a festeggiare il vecchio titolo d'inverno; l'anno dopo le parti si sono invertite. Col caldo che fa essere campioni di inverno sembra quasi una presa in giro: non c'è neve, piove poco, e di gelo al momento ce ne sta davvero in poche parti d'Italia. Lo scudetto di gennaio, inesistente eppure intrigante, è la prima cosa vinta da Spalletti.

È la più forte ma non è la più ricca, è la più competente non certo la più spendacciona. Con 75 milioni di euro di monte ingaggi, il Napoli ha fatto un capolavoro in pochi mesi: ha dato una sforbiciata gigantesca, senza intaccare la qualità della sua rosa. Un'impresa, per certi versi, che questa estate ha portato a un clima apocalittico, con perentorie richieste alla proprietà di lasciare dopo 18 anni. In tanti hanno già fatto retromarcia: lo scudetto dei conti, comunque, è bello in cassaforte. Non è un titolo di poco conto, anzi vale molto di più di quello simbolico di campione di inverno: perché dà sostanza anche al futuro, non solo al presente. Perché regala un Napoli con basi finanziarie solide, blindato nel regno dorato della Champions e che fa sì che la società azzurra non corre rischi di sbandate legate alla crisi economica.

Quel titolo non va festeggiato. In primis, la storia: in 59 casi su 88, chi era primo al giro di boa, ha poi vinto lo scudetto. Dalla stagione 1994/95 ed escludendo i due campionati della vicenda Calciopoli (dunque stagione 2004/05 e 2005/06), questo è avvenuto in 18 casi su 26. E fa bene il Napoli a non sbandierarlo troppo. Il ds Giuntoli lo acciuffa per la terza volta da quando è qui a Napoli: nel 15/16 e nel 17/18. Nel primo caso il Napoli aveva chiuso a 41 punti davanti a Juve e Inter a 39, festeggiò un titolo che mancava da 25 anni andando a vincere a Frosinone. Poi nel girone di ritorno i bianconeri stracciarono la concorrenza racimolando 52 punti contro i 41 degli uomini di Maurizio Sarri. Nell'ultima stagione di Sarri, invece, la lotta fu più serrata: il Napoli all'andata virò con 48 punti (gli azzurri vinsero a Crotone 1-0 il 30 dicembre del 2017 mentre la Juventus era dietro di un punto), poi nel girone di ritorno con la Juventus ribaltò le gerarchie.