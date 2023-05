Il premio per la stagione da sogno, promesso dal presidente a fine marzo, è in arrivo. Aurelio De Laurentiis lo aveva anticipato lo scorso mese che, una volta conquistato lo scudetto in maniera aritmetica, sarebbe anche arrivato «un regalo» alla squadra per questo cammino strepitoso in campionato e in Champions. Nulla da concertare in anticipo, né da essere oggetto di trattativa. Non ce n'era bisogno, come d'altronde non ce ne è mai stato bisogno. Ha sempre fatto così. E ieri pomeriggio il presidente del Napoli ha convocato, subito dopo l'allenamento di ieri mattina, capitan Giovanni Di Lorenzo nella sua sala riunione all'hotel Britannique per comunicargli ufficialmente la sua intenzione di distribuire un bonus di fine stagione a tutta la rosa per aver riportato a Napoli il tricolore dopo 33 anni. Senza sottovalutare anche l'impresa dei quarti di finale di Champions.

APPROFONDIMENTI Napoli-Fiorentina, un'esplosione di felicità: ecco gli eroi dello scudetto E dopo la gara proiezioni laser, De Laurentiis regista dello show Spalletti e Stefano De Martino, show azzurro a Marechiaro per festeggiare lo scudetto del Napoli

Nella chat della squadra, nel pomeriggio, è arrivata poi la notizia. Già lunedì c'era stato un primo incontro tra il numero uno del club e il suo capitano ma in quella occasione non si era parlato del premio: il patron aveva voluto comunicare alla squadra la decisione di giocare il match con l'Udinese alle 20,45 e la successiva scelta di restare in Friuli anche la notte dopo. Con rientro il venerdì. Ieri, invece, l'incontro è stato di altra natura. Peraltro è stata anche l'occasione per illustrare al capitano la scelta del club di partire a giugno, il giorno dopo la conclusione della serie A, dunque il 5 giugno, per la Corea del Sud. Una piccola tournée di 4 giorni, un blitz per giocare due gare amichevoli e poi rientrare in Italia già il 10 giugno. Non è un dettaglio di poco conto quella del ritorno a casa: perché inciderà sulla data del raduno della stagione 23/24 che, a questo punto, non sarà prima del 10 luglio. La trasferta di inserisce nella partnership con Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio Upbit, una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo che è da gennaio sponsor del Napoli. Sia chiaro: De Laurentiis ha avuto inviti per andare ovunque. Ma resta convinto del fatto che durante la fase di ritiro precampionato, la squadra non debba essere sottoposta a faticosi viaggi. Sia pure milionari perché ogni test match di luglio e agosto, viene sempre ben remunerato. Da anni rinuncia a queste tornei d'oltreoceano, ma questa volta ha accettato e ieri lo ha comunicato a Di Lorenzo. Ovvio, i giocatori erano certi di essere già in vacanza l'indomani della premiazione con la Sampdoria, ma hanno ovviamente accettato questo fuori programma che rientra nei contratti.

Non ci sono solo i calciatori e Spalletti che hanno la fila. Perché dopo essere stato uno degli architetti del Napoli dello scudetto, anche Cristiano Giuntoli ha numerose tentazioni. Da Torino sono sicuri che John Elkann stia pensando proprio a lui per costruire la nuova Juventus post bufera giudiziaria. Ha ancora un anno di contratto, ma oltre ai bianconeri c'è anche il Tottenham che pensa a lui (oltre che a Spalletti, come raccontato da tempo). Il futuro del ds del Napoli passa, anche questo, per un incontro con De Laurentiis e il suo braccio destro Chiavelli. Cosa che avverrà a fine maggio, prima della fine del campionato. Difficile che possa avvenire prima. Perché in quel momento, Giuntoli dirà a colui che per nove anni è stato il suo presidente, quelle che sono le sue intenzioni, i suoi desideri. Ovvio, non si può restare indifferenti al fascino di una nuova avventura. E dunque, per il dirigente arrivato qui nel 2014, si avvicina il momento del bivio: lui ha un altro anno di contratto ed è probabile che la chiave per tenerlo sia proprio prolungare in fretta e furia. Carta bianca, a Napoli, con De Laurentiis, non l'avrà mai. Ma nessuno l'avrà mai.