«Ieri a tirare l'ultimo rigore non ero solo, con me c’era un Mister, una Squadra, un Gruppo, una Città intera». Queste le parole di, il polacco che ieri ha segnato il rigore decisivo per regalare al Napoli la Coppa Italia: «Il mio primo trofeo. La felicità,» ha scritto l'azzurro. La prima volta anche per: «Primo trofeo della mia carriera vinto con una squadra speciale, una notte magica sperando che sia la prima di una lunga serie! Forza Napoli Sempre».Tutti gli azzurri hanno festeggiato sui social nelle ultime ore. «Dopo quasi cinque anni di battaglie, finalmente è arrivato questo momento tanto sognato. Sollevo un trofeo con questa maglia che sa dare gioia alle persone che meritano» ha scritto Allan al fischio finale, mentrehanno festeggiato con un semplice ma chiaro «La coppa è nostra!». Post social anche per: «Le finali si giocano per vincerle. Emozione immensa, vittoria stupenda: sono felice. Napoli meritava una gioia come questa».