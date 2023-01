Il traguardo è ancora molto lontano, ma nel frattempo un piccolo pezzo di storia di questa stagione in Serie a è già stato scritto: il Napoli di Luciano Spalletti è campione d'inverno, la vittoria di ieri sera in casa della Sampdoria - ma soprattutto il rocambolesco pareggio del Milan in casa contro la Roma - ha regalato agli azzurri il primo traguardo dell'anno, forse non così importante ma comunque utile a delineare la grande stagione fin qui di Osimhen e compagni quando mancano ancora due gare alla fine del girone d'andata. Per il toscano, poi, è un vero e proprio record: negli oltre 15 anni di carriera in Serie A, infatti, mai Spalletti era riuscito a diventare campione d'inverno con una delle sue squadre.

APPROFONDIMENTI Napoli campione d'inverno, la prima volta di Spalletti e i precedenti amari di Sarri Osimhen come Mister Wolf: «Il Napoli è felicità» Elmas a tutto campo: «Vado anche in porta»

Eppure per il Napoli non è la prima volta: il club azzurro ci era già riuscito altre cinque volte in passato, come nelle stagioni dei due scudetti: sia nel 1986/87 che nel 1989/90, infatti, la squadra di Maradona aveva saputo mettere il naso davanti al giro di boa, chiudendo il girone d'andata a +2 sia in occasione del primo tricolore che in occasione del bis tre stagioni più tardi. Non era andata bene, invece, nel 1987/88: gli azzurri avevano completato il primo girone avanti a tutti e a +3 sulla seconda (il Milan, poi campione), ma chiuderanno il campionato al secondo posto.

Esattamente lo stesso epilogo avuto nelle due occasioni in cui il Napoli aveva saputo laurearsi campione d'inverno anche nell'era di Aurelio De Laurentiis. In entrambe le occasioni con in panchina Maurizio Sarri: nel 2015/16 e soprattutto nel 2017/18 (la stagione dei 91 punti) la squadra azzurra aveva infatti saputo dettare legge almeno per metà stagione. Chiudendo poi entrambi i campionati con la delusione della medaglia d'argento. Nel 2022/23, per la sesta volta della storia, gli azzurri sono davanti alle altre quando manca ancora metà campionato. Cosa dicono i numeri? Sul totale degli 88 casi fin qui, la squadra campione d'inverno ha poi vinto lo scudetto in 59 occasioni. Dunque il 67% delle volte. I napoletani, da oggi, sperano di poter migliorare il dato.