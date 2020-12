Il Napoli di Gattuso non si ferma e pedala forte anche l'ultimo giorno dell'anno. Negli occhi e nelle teste degli azzurri la sfida al Cagliari, la prima del nuovo anno, fissata per la prossima domenica in Sardegna. Una gara senza Kalidou Koulibaly, il difensore azzurro che ha fatto terapia e poi lavoro in palestra seguendo la tabella personalizzata.

Diego Demme ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra, non ci sarà contro il Cagliari nemmeno Kevin Malcuit, il difensore francese che ha accusato ieri un affaticamento al polpaccio destro.

