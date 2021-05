Tre puntate di Campania Sport in quattro giorni. Canale 21 scende in campo in occasione del doppio appuntamento decisivo per il Napoli contro lo Spezia e l'Udinese. Sabato 8 maggio alle 20 la prima puntata dedicata all'analisi della sfida del “Picco”. Domenica 9, sempre alle ore 20, riflessioni a freddo e anteprima della partita del “Maradona” contro i friulani. Martedì 11, prima e dopo la gara contro l'Udinese, si completa il tris con il consueto parterre di opinionisti e collegamenti in diretta dall'impianto di Fuorigrotta. Lunedì 10 appuntamento con SuperSport 21 sempre alle ore 20 mentre il Vg 21 diretto da Gianni Ambrosino dedicherà al Napoli servizi ed approfondimenti in ogni occasione.

«Uno sforzo editoriale e giornalistico importante - dichiara l'editore di Canale 21 Paolo Torino - per consentire ai tifosi napoletani di partecipare in pieno ai momenti decisivi di una stagione complicata ma che può ancora regalare grandi soddisfazioni agli azzurri».

Schierata al gran completo la squadra di conduttori, giornalisti e opinionisti con gli ex azzurri Beppe Bruscolotti, Gigi De Canio, Nicola Mora, Andrea Dossena, Francesco Turrini, Titti Improta, Umberto Chiariello, Peppe Iannicelli, Manuel Parlato, Francesca Fortunato, Rino Cesarano e Mario Fabbroni.