LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lunga lettera indirizzata a sé stesso e anche ai tifosi in un momento di difficoltà. Così Hirving Lozano rompe il silenzio stampa indetto dalla società sui social, una valvola di sfogo dopo le prime settimane non di certo facili della sua avventura al«Per lasciare un segno devi toccare il suolo prima di volare. La tua vita fa parte di una catena di coincidenze a cui è stata data l'opportunità di cambiare il mondo. Quindi, nel caso in cui te ne fossi dimenticato, ricorda che il successo non arriva da un allenamento. Il successo sono le mani che ti tolgono le scarpe e ti chiedono se sei felice. […] L'amore sono gli occhi capaci di guardare oltre la pelle. L'amore non è un anello sull'anulare. [...] L'amore non è qui e ora, è ovunque e sempre. Non accontentarti di niente o di nessuno. Il coraggio non è solo di ingoiare e sorridere, ma anche di colpire un colpo sul tavolo e cambiare tutto. Il coraggio è quando qualcosa tocca il tuo cuore. Quando hai paura e ancora vai avanti. Un coraggioso non è chi non ha mai paura, quello è un bugiardo. Perditi di tanto in tanto e smetti di cercare cose dove non ci sono. I sogni non sono solo aspettative dalle scarpe pulite, sono ciò che ti fa sentire con la terra sotto i piedi e ti tiene pronto per le cose che non pensavi di ottenere. Quindi guarda la vita in faccia e dille che se lei è str*** tu lo sei di più».