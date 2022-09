Napoli, capitan Di Lorenzo non si abbatte: «Abbiamo appena iniziato»

Due pareggi di fila che fermano una splendida corsa in avvio. Il Napoli si ferma a Firenze e anche contro il Lecce in casa ma capitan Di Lorenzo non fa drammi: «Un pareggio amaro ma il campionato è appena iniziato. Testa alla prossima gara». Felice dell'esordio Ostigard: «Orgoglioso della mia prima partita con il Napoli» le parole del difensore ieri titolare.