Napoli, il capitano Di Lorenzo in Tribuna al Pinto per Casertana-Catania

Domenica particolare per Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli che dopo l'allenamento mattutino ha raggiunto lo Stadio Pinto di Caserta per Casertana-Catania, match di cartello di Serie C. Nella Casertana giocano due ex compagni di squadra di Di Lorenzo: Marfella, terzo portiere dell'annata che ha riportato lo scudetto a Napoli un anno fa, ma anche Giacomo Casoli, 35enne centrocampista che ha giocato con il capitano azzurro ai tempi del Matera in Serie C nel 2016/17.

Proprio da Casoli era partito l'invito per Di Lorenzo, ampliato prima da Marfella e poi dalla stessa Casertana, nella persona del Presidente Giuseppe D'Agostino. Il capitano azzurro è stato accolto dalla puntuale organizzazione del club rossoblu, ha assistito al primo tempo del match (che si è concluso 0-4 per i catanesi) e si è intrattenuto con parte della dirigenza casertana prima di fare rientro a Napoli.