Spalletti arriva prestissimo, molte ore prima del raduno pomeridiano al centro tecnico della squadra. In questi giorni di Natale non ha pensato ad altro, a questa ripartenza che si avvicina. E non solo perché c'è l'Inter che certo non fa rima con chissà quali bei ricordi per Lucianone. Ma qui c'è in ballo ben altro, non una semplice rivincita contro i nerazzurri: è una sfida che vale lo scudetto con San Siro strapieno in ogni ordine di posto. I tenori azzurri devono schiarire le ugole e liberare il canto e così ne potremmo vedere delle belle. Certo, gli schiaffoni rimediati con il Villarreal e il Lille non hanno lasciato indifferenti: sono serviti a far capire ai calciatori, e Spalletti lo ha spiegato a chiare lettere anche ieri sia pure brevemente, che appena le gare vengono prese sotto-gamba, arrivano le figuracce. Perdere non fa mai piacere. Neppure un test match.



Eppure, nessun campanello d'allarme. Tutto come previsto, rassicurano nello staff che circonda Spalletti. Il calo di rendimento, il flop atletico degli ultimi giorni. Corsi e ricorsi: lo stesso andamento lento di Castel di Sangro, a pochi giorni dall'esordio di Verona. Ecco, più o meno Sinatti ha lavorato con lo stesso piano atletico dell'estate. Non proprio un copia e incolla: anche perché c'è da fare i conti con il lavoro quasi personalizzato a cui devono sottoporsi i reduci dai Mondiali. Di tattica, ancora non si parla. E neppure di sedute video per cominciare a ragionare sui duelli di San Siro. No, tutto ruota sul lavoro sulle gambe, sul fiato e sulla testa. L'aria di festa è lontana, ci sarà solo una piccola parentesi a Capodanno, una deroga sugli orari, ma Spalletti al momento ha fissato allenamenti sia il 31 dicembre che il 1 gennaio. Magari, poi, cambierà idea. Al momento è così. Basta vacanze, si avanza a ritmo forzato verso il gennaio della verità. Con due buone notizie: il recupero di Sirigu e quello di Rrahmani. Che, a questo punto, può decisamente puntare alla gara con l'Inter. Magari in panchina. Il suo ritorno da titolare potrebbe avvenire con la Sampdoria. Ma c'è tempo per capire le condizioni del kosovaro.

De Laurentiis seguirà la squadra nel big match di San Siro. Ha voluto offrire la cena di Natale ai suoi giocatori, anche se ha preferito non essere presente. Ma sarà in ritiro a Milano prima del big match con l'Inter. Sarà un mese intenso, con il ritorno anche della Coppa Italia e il turno unici con la Cremonese. Ma l'entusiasmo è alle stelle: per la gara con la Juventus, del 13 gennaio, in poche ore sono andati praticamente esauriti i biglietti disponibili, quelli dei settori inferiori: tra quota abbonati e tagliandi venduti, siamo già a 22 mila presenze. In attesa che vengano messi in vendita i settori superiori: probabile, dicono le stime, che possa essere battuto contro i bianconeri il record di spettatori. È probabile, intanto, che Spalletti chieda alla Primavera di giocare un'amichevole venerdì. Ma a porte chiuse, nel centro tecnico di Castel Volturno. Succede anche altre volte, ma stavolta Lucianone avverte l'esigenza di testare alcune situazioni.



Certo, qualche idea gli frulla per la testa. Rrhamani se è in condizione tornerà titolare, ma le sue condizioni vanno valutate senza fretta. Un passo alla volta: al momento si va verso la collaudata coppia di centrali composta da Juan Jesus e Kim. Poi si vedrà. I ballottaggi, come sempre, sono due: Mario Rui oppure Olivera e Politano-Lozano. Raspadori resta il primo dei cambi in attacco: i test tattici degli ultimi tempi hanno consentito di capire che una metamorfosi può avvenire, ma intanto quello che conta è che il Napoli di San Siro avrà la stessa pelle del 2022, ovvero il 4-3-3. Poi, strada facendo, nel corso della gara, tutto può succedere. Ma Spalletti non intende cambiare solo per il gusto di cambiare. Risposte importanti anche da parte di Kvara: ha pienamente recuperato dai problemi alla schiena ed è pronto al rientro con l'Inter dopo aver saltato le ultime tre gare del campionato prima dello stop.



Scambio di documenti tra Sampdoria e Napoli per Bereszyski. Affare a un passo, anche se prima il tecnico Stankovic deve dare il proprio ok allo scambio con Zanoli. Se il terzino ex Carpi deve fare panchina, si troverà un'altra soluzione. Intanto, rientra alla base anche Ambrosino, fresco di convocazione a Coverciano. L'attaccante 19enne non trova spazio a Como e va trovata un'altra sistemazione. Walid Cheddira, la stella del Bari, resta in Puglia fino alla fine della stagione: se il Napoli lo vuole, sia chiaro, lo prende. E basta. Non c'è bisogno di alcuna trattativa, non c'è neppure bisogno di far finta che ci sia una trattativa. Ma Spalletti non ha bisogno di innesti in attacco. Anzi, lui per primo ha dettato le sue indicazioni: vuole tenere anche Demme. L'italo-tedesco sembra essere convinto a restare fino alla fine della stagione. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite.