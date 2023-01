Napoli-Caprile, l'agente: «Non si muove da Bari»

Elia Caprile è uno dei profili più interessanti dell'ultima Serie B, un portiere che si sta mettendo in mostra con il Bari dei De Laurentiis e che è stato già accostato al Napoli, una serie più su. «È sicuramente attenzionato da club importanti dato che sta facendo molto bene ed è giovane. Ha incuriosito anche quelli che sono i club a livello europeo» ha spiegato il suo agente Graziano Battistini parlando di quello che potrebbe essere il suo futuro.

«Ma da qui a dire che andrà da qualche parte mi sembra mettere il carro davanti ai buoi» ha continuato a Radio Crc. «Caprile è del Bari, gioca per il Bari e farà di tutto per provare a far arrivare il Bari più in alto possibile. Poi se ci sarà l’interessamento del Napoli che è un club importante, ovviamente non si può che essere contenti, ma tutto deve avvenire nelle modalità giuste e nei tempi giusti e nel rispetto. Lui adesso gioca a Bari ed è come se fosse un calciatore del Real Madrid».