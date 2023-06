Napoli, mossa Caprile: gli azzurri possono acquistarlo e mandarlo a Empoli

Il Napoli non vuole perdere di vista Elia Caprile, portiere del Bari che ha ben figurato nell'ultima stagione con i pugliesi e che è già nell'universo della famiglia De Laurentiis. Il classe 2001 potrebbe essere l'elemento giusto per la porta del Napoli: secondo Sky Sport, il club azzurro potrebbe acquistarlo già questa estate dalla Serie B e mandarlo in prestito in Serie A per almeno un anno, per capire le reali qualità del calciatore e dargli continuità anche al piano superiore.

Caprile è tra i calciatori osservato dall'Empoli di patron Corsi, molto amico dei De Laurentiis e soprattutto sprovvisto di un primo portiere vista la partenza di Vicario verso il Tottenham. Ai toscani piace anche un altro elemento di proprietà degli azzurri: si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista anche lui in forza al Bari in prestito nell'ultima stagione.