Napoli, spunta Caprile per la porta: «Il suo sogno è la maglia azzurra»

Cresciuto al Chievo, di proprietà del Leeds e in prestito ora alla Pro Patria, ma sempre con il Napoli nel cuore. Elia Caprile è nato a Verona, ma il papà napoletano gli ha trasmesso la fede azzurra che non si può dimenticare. Tanto grande che nel futuro l'obiettivo di giocare con la maglia del Napoli non è nascosto. «Fa parte di un club importante come il Leeds e non abbiamo mai parlato con Giuntoli. Il suo sogno, però, è di giocare con il Napoli e probabilmente interessa anche al club» le parole del suo agente Battistini.

«Bisogna capire se ci sarà una retrocessione in Championship del Leeds, spesso può essere l'occasione per i calciatori più giovani giocare quel campionato. Elia è molto bravo anche con i piedi, ha lavorato tanto» ha continuato Battistini a Radio Kiss Kiss a proposito del classe 2001 che aveva lasciato l'Inghilterra proprio per trovare più spazio e che si sta attestando tra i migliori della sua generazione. «La costruzione dal basso? È una manovra che va bene ma non sempre e in tutte le partite».