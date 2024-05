Napoli, Careca, Zola e Lavezzi a Legends

Un finale con il botto. L'ultima puntata di “Legends ci vediamo a Napoli” con Jolanda De Rienzo in onda su Sportitalia ha intervistato tre punte di diamante azzurre. Antonio Careca; Gianfranco Zola ed Ezequiel Lavezzi. I tre sono stati gli ospiti d'onore della trasmissione. Il Pocho è tornato per la prima volta in Tv dopo l’incidente domestico nella sua villa in Uruguay.

I tre moschettieri azzurri hanno tirato il bilancio della stagione del Napoli. «De Laurentiis avrebbe potuto trattenere Spalletti» ha detto Careca. Zola invece ha individuato i motivi del fallimento. «Ci sono due fattori che hanno determinato l'involuzione del Napoli quest'anno». Ed infine Lavezzi che ha guardato con fiducia al futuro.