Napoli, caro prezzi per amichevoli, Abruzzo si difende: «Decide il club»

«Ci siamo sentiti con De Laurentiis, l'ho sentito bello carico» dice Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo pronta a ospitare il secondo ritiro estivo del Napoli. «A breve organizzeremo un incontro, verrò ad omaggiare il Napoli in occasione di queste prestigiosi amichevoli che gli azzurri hanno organizzato».

Le stesse amichevoli che hanno attirato già tante critiche. «Prezzi poco popolari per le amichevoli? Noi non abbiamo nessuna voce in capitolo nelle voci gestionali del Calcio Napoli. La Regione Abruzzo interviene nella questione ritiro solo per altre vicende, non per questa» ha specificato Marsilio a Radio Punto Nuovo.