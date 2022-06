Napoli-Casale, occhio a Galliani: il «condor» lo vuole al Monza

Il Napoli, Nicolò Casale e un terzo incomodo, il Monza: il club lombardo neo promosso ha bussato alle porte del Verona per acquistare a titolo definitivo il difensore italiano classe 1998, Galliani ha fiutato l'affare e - secondo Sky Sport - in poche ore avrebbe anche trovato l'accordo con l'Hellas, che non ha mai chiuso le porte a una partenza del calciatore quest'estate.

Il Napoli di De Laurentiis sta lavorando su Casale da un po' di settimane, è un profilo che piace per età, potenzialità e capacità di integrare il reparto da regalare a Spalletti il prossimo anno. Tra Monza e Verona ci sarebbe già un accordo economico (10 milioni di euro) ma non ci sarebbe ancora quello con il calciatore: fattore, questo, che lascia aperta una porta per gli azzurri.