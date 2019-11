Il lungo sfogo di ieri non ha avuto l'effetto sperato. Così Thais Allan, compagna del centrocampista brasiliano, dice basta ai social e "scompare" dalla rete dopo il caos vissuto negli ultimi giorni.

Dopo il tentativo di furto in casa subito venerdì, infatti, lady Allan aveva scritto ai tifosi napoletani un lungo post dai suoi account social, oggi irreperibili in rete, al quale in molti avevano risposto con critiche ed insulti. Il brasiliano si rivedrà probabilmente in campo dopo la sosta per le nazionali.

