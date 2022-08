Napoli, c'è un caso Demme? Accusa, chiude i social, si scusa

Aveva destato scalpore nella serata di ieri lo strano messaggio di Diego Demme affidato ai social: «Infortunato perché qualcuno non ha saputo gestirsi» aveva scritto il centrocampista del Napoli che è nuovamente ai box con una frattura al piede per uno scontro di gioco arrivato in allenamento. Parole che evidentemente non sono piaciute ai piani alti: un'ora dopo il messaggio, infatti, risultava impossibile accedere all'account Instagram di Demme, che ha chiuso la sua pagina cancellando ogni contenuto. Alla fine l'italo-tedesco ha chiesto scusa riattivando i suoi account: «Ho sbagliato a scrivere quelle parole online. Ne abbiamo parlato. La cosa più importante resta la squadra. Oggi la prima partita in casa, Forza Napoli!»