C'è anche Aurelio De Laurentiis in campo al Patini questa mattina per l'allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Tanti i tifosi che hanno occupato per l'occasione il settore Distinti e anche le due Curve.

E proprio dalla Curva arriva il messaggio per il patron: «Il presidente è il nostro top player» si legge dallo striscione spuntato tra i tifosi che ha scatenato il sorriso del settore.