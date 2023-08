Questa è la storia dei nove piccoli indiani, di azzurro vestiti. Nove e non dieci, come quelli di Agatha, solo perché alla fine Elmas ha recuperato in maniera piuttosto rapida. Nove che poi diventano otto quasi alla fine perché Osimhen abbandona la compagnia divisa tra infermeria e palestra e fa la sua apparizione in campo, sia pure in maniera simbolica. Quasi scenica. Un modo per rassicurare gli spettatori: si siede su tre palloni nel cerchio del centrocampo e da lì assiste all'allenamento dei superstiti di Garcia. Già, perché uno dopo l'altro si sono fermati Kvaratskhelia, Mario Rui, Olivera, Lobotka, Demme, Zedadka. In più Gaetano, ma l'infortunio viene dal passato. E da ieri mattina, per un altro risentimento muscolare, pure Anguissa è ai box (elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra, dice il referto). Dovrà stare fermo per almeno un paio di settimane, una tegola non di poco conto. Salta la prima a Frosinone ma è seriamente a rischio anche con Sassuolo e Lazio. Un fulmine. Non sfugge, dunque, il siparietto di inizio seduta tra De Laurentiis e Raffaele Landolfi, ex primario del Gemelli che ora fa parte dello staff scientifico-medico del presidente. Forse, un consulto proprio per capire se quello che sta succedendo è il prezzo naturale del cambio di preparazione.

APPROFONDIMENTI Natan dal Bragantino al Napoli: ecco chi è l'erede di Kim Min-Jae Lo Sporting forte su Zanoli, può saltare il prestito al Genoa Di Lorenzo, compleanno tutto azzurro: 30 anni tra rinnovo e scudetto

Cambio di preparazione e non solo di preparatore. Ovvio, i carichi di questa estate sono differenti: Sinatti sapeva che a novembre ci sarebbe stato un altro ritiro (in Turchia) e un altro richiamo atletico. Ora Rongoni sta lavorando su carichi maggiori, proprio perché sa che non ci saranno tregue nel corso del 2023. Il prezzo da pagare, in questa fase, è questo accumulo di giocatori che accendono la spia rossa e si mettono a riposo per sovraccarichi muscolari. Ultimo Anguissa, che pure ha alzato bandiera bianca per un risentimento non di poco conto, soprattutto in questo periodo della stagione. Campanello d'allarme? Certo, colpisce il fatto che ben otto giocatori abbiano dato forfait in meno di 22 giorni e che domani c'è il penultimo test della stagione prima di Frosinone con mezza squadra assente. E che fino ad adesso il vero Napoli - ovvero il vecchio Napoli - ha giocato assieme troppo poco.