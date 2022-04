Napoli, Cavani pedina di mercato: può sostituire Januzaj in Liga

Il destino del Napoli e di Edinson Cavani potrebbero ancora una volta intrecciarsi. Il futuro dell'attaccante uruguaiano, infatti, sembra sempre più lontano non solo dal Manchester United ma anche e soprattutto dalla Premier League, con la possibilità di approdare in Liga. E proprio in Liga si sarebbe interessata la Real Sociedad, che ha la necessita di riempire uno spot offensivo se dovesse partire in estate Adnan Januzaj.

E il Napoli? L'esterno belga piace proprio agli azzurri: è nell'età della maturità, ha un importante background internazionale, soprattutto si libererà a zero in estate visto il contratto in scadenza. Le tessere del mercato, dunque, potrebbero portare Cavani proprio alla Real Sociedad, anche se - secondo quanto riporta Mundo Deportivo - al momento tra il club spagnolo e l'entourage del Matador non ci sarebbero stati contatti concreti fin qui.