Napoli, Celik sul taccuino azzurro: anche la Roma sul terzino turco

Il nome nuovo per il mercato del Napoli è quello Mehmet Zeki Celik, uno dei protagonisti dell’inaspettato successo del Lille in Ligue 1 nella stagione da poco conclusa. Il terzino turco, classe 1997 che ieri sera ha affrontato l'Italia di Insigne, è sul taccuino di Roma e Napoli per il prossimo calciomercato.

Secondo quanto riportato da Rai Sport sia Mourinho che Spalletti avrebbero messo gli occhi sul terzino che gioca in Francia: l’ottima stagione con il Lille ha fatto lievitare il valore di mercato di Celik intorno ai 20 milioni di euro.