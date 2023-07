Napoli-Lo Celso ritorno di fiamma? Lascerà il Tottenham

Torna il nome di Giovanni Lo Celso per il Napoli. Il talentuoso centrocampista argentino è da un po' di anni ormai sulla lista degli obiettivi possibili azzurri, ma le vie del mercato del calciatore non sono mai arrivate in azzurro viste le scelte delle ultime stagioni. Questa estate, però, Lo Celso lascerà il Tottenham in via definitiva e cerca la sistamazione più ideale.

Secondo quanto riportato dal portale di mercato Relevo in Spagna, le piste sembrano essere tre: Betis, Aston Villa ma anche Napoli. Nell'ultima stagione ha giocato al Villarreal in prestito collezionando 29 presenze e 2 gol. La sua valutazione è calata rispetto agli anni passati (15/20 milioni oggi) ma l'età ancor giovane permetterebbe la scommessa e il rilancio altrove.