Una trattativa di mercato già avviata, che il Napoli spera di chiudere quanto prima. Ma per il momentoresta un calciatore del Celta Vigo e domani potrebbe essere anche in campo per un match importante. Quella contro l'Osasuna è una gara quasi decisiva per chi come il vigo proverà a salvarsi quest'anno e gli spagnoli sperano di avere un Lobotka in grande forma.Ma quella di domani potrebbe essere anche l'ultima partita di Lobotka in maglia Celta vigo. Il club lo sa bene, ma l'allenatore- dopo le parole di ieri sul futuro del calciatore - ha deciso di convocare il centrocampista slovacco, aggregato al gruppo. La distanza tra le parti si assottiglia sempre più e Giuntoli spera di poterlo regalare a Gattuso già la prossima settimana.