Rituale cena di fine anno per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che si ritrova come sempre a Villa D'Angelo appena prima del Natale. Una location classica ma volti nuovi, come quello di Gennaro Gattuso, neo allenatore azzurro tuffatosi da una settimana nell'avventura Napoli.



L'allenatore napoletano è arrivato quasi per ultimo alla cena azzurra, volto disteso e strette di mano per la sua prima volta. Tanti applausi e richieste di foto per Rino. Dopo di lui solo, volti concentrati come per tutti i compagni. Il primo ad arrivare, insieme alla compagna, è stato il capitano, seguito da. Una ventina i tifosi e i curiosi presenti,e Koulibaly tra i più acclamati. La serata è allietata da musica e dai comici napoletani diNelpizze, calamaro ripieno, risotto con funghi e mozzarella, ricciola e una dolcissima pasticceria.





Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA