Napoli, di nuovo tutti a tavola: la cena con ADL e Spalletti | Foto

Tutti a tavola, perché magari li si costruiscono i successi. Il Napoli si ritrova a cena dopo la lunga giornata insieme al Konamo Center di Castel Volturno, un modo per allontanare gli spettri della crisi dopo il clamoroso ko di Empoli che non ha solo cancellato le speranze scudetto ma sembra anche aver messo in discussione la Champions.

E allora tutti a Pozzuoli, la location è splendida, un po' meno l'umore degli azzurri che stamattina sono tornati ad allenarsi. C'era anche il Payton De Laurentiis, colui che stasera a tavola ha aperto le danze del confronto. Atmosfera serena all'arrivo, presente anche Spalletti e il fidato Giuntoli con Aurelio e Edo. Il numero uno azzurro resterà tutta la settimana a contatto con i suoi: non sarà ritiro, ma De Laurentiis non vuole saperne di mollare la presa.