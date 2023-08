Napoli, cena a Rivisondoli per De Laurentiis e Garcia

Per parlare di campo e mercato. Ma non solo. Anche per assaporare le prelibatezze dell'Abruzzo. Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia a cena insieme al Bistrot Rizziero di Rivisondoli, una location scelta dalla dirigenza per una cena diversa e fuori dalle mura del ritiro dorato dell'Hotel Aqua Montis, che negli ultimi anni sta ospitando gli azzurri. Con patron e allenatore a tavola anche la moglie Jacqueline a completare la compagnia.