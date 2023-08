Napoli, certezza Maradona: primo successo per otto anni di fila

Con il Sassuolo ieri come in passato.

Anche per Rudi Garcia la prima volta al Maradona fa rima con vittoria: ieri con il Sassuolo l'allenatore francese ha fatto il suo personale debutto a Fuorigrotta, con un successo che ha scritto un pezzetto di storia azzurra.

Come riportato da Opta Italia, infatti, il Napoli per la prima volta nella sua storia ha vinto l’esordio casalingo stagionale in Serie A per otto stagioni consecutive. Garcia ha replicato ciò che era stato già fatto da Sarri, Ancelotti, Gattuso e anche Spalletti.